Белгородский губернатор Гладков сообщил об отражении массированной атаки БПЛА

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За ночь дроны нанесли удары по нескольким населенным пунктам. Большую часть аппаратов удалось уничтожить.

Ночью Белгородскую область массово атаковали дроны. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход — буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что в Яковлевском округе ночью дроны дважды атаковали поселок Томаровка, сбросив взрывные устройства на два административных здания. В результате на одном из них повреждена кровля, на другом — кровля и плита перекрытия. Погибших и пострадавших нет.

По данным главы региона, после нападения на область украинской диверсионно-разведывательной группы в больницах находятся девять человек, трое из них в реанимации в тяжелом состоянии.

В пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе находятся более 550 человек из Грайворонского округа. По словам Гладкова, им разрешат вернуться домой, как только силовики завершат зачистку территории.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Белгородской области призвал местных охотников не вступать в бой с диверсантами.