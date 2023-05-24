Нарышкин: Запад покушается на само человеческое естество

Фото: www.globallookpress.com / Ansa/Claudio Peri

Государственный деятель считает, что западная политика во все времена была построена на принципе «разделяй и властвуй».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада, контролируемые США, начали переходить всяческие границы дозволенного и покусились на «само человеческое естество». Своим мнением он поделился во время своего выступления на международной встрече высоких представителей по безопасности.

По словам Нарышкина, последнее время «коллективный Запад», ведомый гордыней, зашел слишком далеко. Тоталитарно-либеральные режимы стран во главе с Соединенными Штатами, добавил он, пытаются подавить людей по всему миру. Директор СВР отметил, что западные государства могли бы участвовать в обеспечении глобальной безопасности и процветания, однако они решили пойти по другому пути.

«Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру», — прокомментировал он.

Сергей Нарышкин заключил, что во все времена колониализм Запада был построен на принципе «разделяй и властвуй». Для реализации своей политики они прибегали к, так называемым, цветным революциям и незаконным санкциям, объяснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным.