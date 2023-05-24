Патрушев: курс Запада вынуждает создать архитектуру международной безопасности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Секретарь Совбеза РФ выступил на встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Подмосковье.

Разрушительный курс Запада диктует необходимость создания единой архитектуры международной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на пленарном заседании XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности», — подчеркнул Патрушев.

Он выразил уверенность, что на предстоящих пленарных сессиях и круглых столах будут выработаны подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях.

Международная встреча представителей по вопросам безопасности проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. В ней принимают участие 112 делегаций во главе с секретарями совбезов, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, а также министрами, руководителями спецслужб и представителями международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поприветствовал в видеообращении участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.