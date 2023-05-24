Гладков рассказал о последствиях атаки украинских БПЛА на Белгородскую область

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Электроснабжение в Грайворонском округе восстановят уже к вечеру.

Ночью 24 мая большое количество украинских беспилотников атаковало Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram канале.

Системы ПВО справились с большей частью летательных аппаратов, но есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе. Там пострадали легковой транспорт, жилые дома и административные здания. Более точная информация о повреждениях и последствиях нападения будет известна после подомового обхода. Сейчас там работают сотрудники оперативных служб.

В Грайворонском округе украинские БПЛА повредили газопровод, сейчас там вспыхнул небольшой пожар. В результате, от газоснабжения были отключены близлежащий свинокомплекс и село Безымено. Специалисты работают на электросетях и занимаются восстановлением электроснабжения в округе.

Губернатор Белгородской области сообщил, что работы продлятся до 15-16 часов дня, затем восстановятся водоснабжение и сотовая связь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как живет Белгородская область после атаки ДРГ.