Мощнейший за последние 50 лет: крупный шторм надвигается на американский остров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

На острове уже бушует стихия и с каждой минутой набирает силу.

Катастрофический шторм несется на остров Гуам, власти уже объявили чрезвычайное положение и призвали жителей немедленно искать убежище.

На территорию США в Тихом океане вот-вот обрушится самый мощный тайфун за последние 50 лет. Метеорологи предполагают, что скорость ветра достигнет 70 метров в секунду.

Вместе с ураганом придут высокий прилив и мощные осадки. Ожидаются масштабные разрушения. На острове уже бушует стихия и с каждой минутой набирает силу.