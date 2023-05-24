До 200%: в России задумались над введением новых пошлин на БАДы

В России предложили ввести пошлины до 200 процентов на БАДы

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

При этом власти обсуждают и другие меры.

В России хотят ввести огромные пошлины на биологически активные добавки (БАД) — до 200%.

Это позволит остановить ввоз опасной продукции из недружественных стран. Как выяснили «Известия», вопрос прорабатывают в Минэкономразвития.

По словам экспертов, США и Европа стали основными поставщиками для черного рынка. Среди продукции есть рецептурные препараты, а состав некоторых БАДов у специалистов и вовсе вызвает опасения.

Обсуждают сейчас и другие меры. Например, введение маркировки и возможность блокировать сайты с сомнительным товаром до решения суда.