От наказания не уйти: акваторию Санкт-Петербурга начал охранять ИИ
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Порядок в акватории Санкт-Петербурга стали охранять с помощью ИИ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru
Алгоритм отслеживает тысячи параметров в минуту.
Нейросети на службе петербургского судоходства. Порядок на воде в акватории Северной столицы теперь охраняет искусственный интеллект.
С помощью камер алгоритм отслеживает тысячи параметров в минуту. Это значит, что от наказания теперь не уйдет ни один нарушитель. О цифровых перспективах рассказывает корреспондент Роман Ишмухаметов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли искусственный интеллект заменить врачей и лечить пациентов.