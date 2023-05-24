От наказания не уйти: акваторию Санкт-Петербурга начал охранять ИИ

Порядок в акватории Санкт-Петербурга стали охранять с помощью ИИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Алгоритм отслеживает тысячи параметров в минуту.

Нейросети на службе петербургского судоходства. Порядок на воде в акватории Северной столицы теперь охраняет искусственный интеллект.

С помощью камер алгоритм отслеживает тысячи параметров в минуту. Это значит, что от наказания теперь не уйдет ни один нарушитель. О цифровых перспективах рассказывает корреспондент Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли искусственный интеллект заменить врачей и лечить пациентов.