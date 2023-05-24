Майская метель: Норильск накрыли очередные снегопады

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Местные шутливо гадают, будет ли это лето снежным.

А из Норильска не хочет уходить зима — в город пришел очередной снегопад. В некоторых районах даже разыгралась майская метель.

Интенсивные осадки сопровождались мощным ветром. Есть он в прогнозе и на сегодня.

При этом синоптики предупреждают о резком похолодании в регионе, в утренние и ночные часы ожидаются заморозки. Температура опустится до минус пяти градусов. Тем временем местные жители в шутку гадают, будет ли грядущее лето снежным или не очень.