Плохие новости: как США отреагировали на украинскую ДРГ в Белгородской области

Пентагон сообщил о контроле над использованием своей техники украинскими диверсантами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Stephen Perez; 5-tv.ru

ВСУ отказали в поставке ракетных комплексов, аналогичных Storm Shadow.

Пентагон внимательно следит за сообщениями об использовании своей военной техники украинскими диверсантами.

Ведь при попытке вторжения в Белгородскую область боевики передвигались на американских Hummer и бронетранспортерах MaxxPro. В Вашингтоне заявили, что не разрешали Киеву передавать эти боевые единицы кому бы то ни было и тем более использовать их для атак на российскую территорию.

И теперь из США приходят плохие новости для Украины: Пентагон отказывается поставлять ракетные комплексы, аналогичные британским Storm Shadow.

А обещанные истребители F-16 передадут ВСУ еще не скоро, для широко анонсированного контрнаступления они точно не предназначены.

В то же время целый ряд стран НАТО друг за другом спешат откреститься от поставок самолетов под различными предлогами. Так, итальянцы и испанцы заявили, что у них просто нет собственных F-16.

И обучать пилотированию летчиков ВСУ тоже не собираются. Лишь Германия порадовала Украину.

В новый пакет немецкой помощи вошли беспилотники, грузовики и мостоукладчики. А в перспективе могут передать и дальнобойные ракеты «Таурус».