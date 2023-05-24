«Пик тревожности прошел»: Пушилин рассказал об обстановке на флангах у Артемовска

Фото: П/с Дениса Пушилина / ТАСС

Масштаб работы уже оценен, обстановка в городе становится спокойнее.

Пик тревожности на флангах у Артемовска прошел, обстановка начинает стабилизироваться. Об этом сообщает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире одной из федеральных телепередач.

«Я считаю, что риск минимизирован, но, безусловно, он существует, потому что противник может кидать еще какие-то резервы», — сказал Пушилин.

Еще вчера, 23 мая, он отправился в город для того, чтобы оценить масштаб работы, которую там предстоит провести. По его словам, строителям в этом городе придется хорошенько поработать.

Бахмут — он же Артемовск — теперь город-призрак. Семь месяцев плотных боевых действий и привычка ВСУ делать огневые точки в квартирах многоэтажек превратили его в руины.

О полном освобождении Артемовская стало известно 20 мая. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Всего на освобождение города от украинских нацистов ушло 224 дня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Денис Пушилин прибыл в Артемовск.