В Москве прощаются с мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Сразу после траурной церемонии состоятся похороны Троекуровском кладбище столицы.

В Москва началась церемония прощания с замглавы Минобрнауки России, мужем Дианы Гурцкая Петром Кучеренко. Все проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Сразу после прощания, в 13:00, на Троекуровском кладбище состоятся похороны чиновника. Ему было всего 46 лет.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

Пока до сих не известно, из-за чего так скоропостижно скончался Кучеренко, однако есть версии, что у него на борту самолет мог случится припадок эпилепсии или сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета.