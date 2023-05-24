С пельменями и «100-летней подружкой»: Гузеева скромно отметила день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Звезда «Жестокого романса» решила не устраивать на свое 64-летие грандиозный праздник.

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками тем, как провела день рождения — накануне актрисе и телеведущей исполнилось 64 года. Оказалось, что личный праздник у знаменитости прошел довольно буднично, без шумной вечеринки и толпы гостей.

По словам Гузеевой, в этот день она решила последовать совету подписчиков «заняться собой» и посетила кабинет массажиста.

«Что может быть лучше, чем восстановление здоровья? Занимайтесь собой, любите себя», — обратилась актриса к поклонникам.

Вечером звезду «Жестокого романса» навестила давняя подруга — актриса Юлия Зимина, ради которой Гузеева накрыла праздничный стол со своими фирменными домашними пельменями.

«Мой день рождения мы празднуем с моей 100-летней подружечкой. Я готовилась. Я даже приготовила свои круглые варенички с творогом и зеленью», — похвасталась Гузеева.

Лепкой пельменей актриса увлеклась после закрытия шоу «Давай поженимся» в 2022 году. Более того, она даже поставила дело на поток и организовала бизнес по изготовлению и продаже полуфабрикатов. Свое решение Гузеева объяснила тем, что у нее здорово получается лепить пельмени, а труд облагораживает и не дает «расчеловечиться».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лариса Гузеева ответила на слухи о том, что ее уволили с телевидения, и поэтому она теперь путешествует по миру.