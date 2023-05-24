Готовились семь месяцев: Ил-2 времен ВОВ подняли со дна Черного моря

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Хрупкий фюзеляж поднимали с хирургической осторожностью.

Новая жизнь для самолета-ветерана. В Краснодарском крае команда энтузиастов достала со дна Черного моря штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной.

Детали легендарного «летающего танка» неплохо сохранились. Теперь борт планируют отреставрировать и сделать музейным экспонатом. О судьбе боевого самолета и его экипажа рассказывает корреспондент Николай Аксенов.

За 80 лет его не смогла уничтожить даже стихия. Штурмовик Ил-2 рухнул в море в мае 1943-го.

Но точное место падения боевой машины было неизвестно, так что поисковому отряду пришлось прочесать не один десяток километров.

Чтобы достать самолет с 30-метровой глубины, понадобилось семь месяцев подготовки. Хрупкий фюзеляж поднимали с хирургической осторожностью.