Готовились семь месяцев: Ил-2 времен ВОВ подняли со дна Черного моря
Штурмовик Ил-2 времен ВОВ подняли со дна Черного моря
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Хрупкий фюзеляж поднимали с хирургической осторожностью.
Новая жизнь для самолета-ветерана. В Краснодарском крае команда энтузиастов достала со дна Черного моря штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной.
Детали легендарного «летающего танка» неплохо сохранились. Теперь борт планируют отреставрировать и сделать музейным экспонатом. О судьбе боевого самолета и его экипажа рассказывает корреспондент Николай Аксенов.
За 80 лет его не смогла уничтожить даже стихия. Штурмовик Ил-2 рухнул в море в мае 1943-го.
Но точное место падения боевой машины было неизвестно, так что поисковому отряду пришлось прочесать не один десяток километров.
Чтобы достать самолет с 30-метровой глубины, понадобилось семь месяцев подготовки. Хрупкий фюзеляж поднимали с хирургической осторожностью.