Рособрнадзор заявил о начале основного этапа сдачи ОГЭ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета — русский язык и математику.

Свыше полтора миллиона девятиклассников должны пройти итоговую аттестацию с 24 мая по 1 июля. Об этом заявила пресс-служба Рособрнадзора.

«Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,5 миллиона выпускников. ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) выбрали около 69 тыс. участников, в основном это выпускники с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

Известно, что для приобретения аттестата об общем образовании следует сдать два обязательных предмета — русский язык и математику. Помимо них выпускники выбирают еще две дисциплины. В итоге необходимо сдать четыре предмета. Люди с ограниченными возможностями при желании могут пройти аттестацию только по обязательным дисциплинам.

Для проведения ОГЭ уже подготовлено порядка 11 тысяч пунктов. Среди этого числа есть 49 медицинских учреждений и 1,4 тысячи участков на дому. Экзамен возможно сдать в 85 российских регионах и в ряде образовательных организаций в других странах.

ОГЭ проходит на специализированных территориях, которые оборудованы для сдачи подобных экзаменов. На пунктах присутствуют металлоискатели, видеокамеры и приборы, подавляющие сигналы мобильной связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации.