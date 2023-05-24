«Игры со смертью»: как не допустить попадание ребенка в плохую компанию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Birgit Koch; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

Далеко не все взрослые понимают, как устроен подростковый мир.

Если дети связываются с плохой компанией — пора бить тревогу. Подобные случаи часто оборачиваются трагедией. Одна из таких произошла в подмосковном Раменском, где 11-летний мальчик сгорел заживо в сарае. Как он туда попал — неизвестно, однако по предварительной информации, не без чужой помощи. Чаще всего подобные случаи происходят из-за непосвященности родителей в интересы ребенка. Такое мнение выразила доктор психологических наук, профессор, психотравматолог Оксана Защиринская.

«Ребенок, как правило, с заниженной самооценкой, оказывается в кругу новых друзей. Это бывает чаще всего небольшая группа, которая состоит из младших и постарше мальчиков и девочек, какой-то лидер. Этот лидер всех проверяет на прочность. Сначала предлагаются разные задания: ты должен туда сходить, должен вот этот поступок совершить. Это делается, чтобы подготовить одного из подростков к послушанию и с ним сочинить какой-нибудь уже вариант более серьезный, зрелищный», — заявила она в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт отметила, что с каждым разом задания так называемого лидера усложняются. В Раменском произошел апогей такой ситуации. Вероятно, сгоревшему мальчику приказали долго сидеть в сарае и терпеть огонь. В итоге жуткий квест привел к трагическим последствиям.

«Мы имеем дело здесь с определенными подростками играми, которые выглядят вначале как квест, а потом переходят вот в такие, простите, игры со смертью», — сказала Защиринская.

Чтобы не допустить подобной ситуации, психотравматолог призвала родителей следить за неким «графиком», по которому наследник ходит гулять и играть. В кругу его общения должны быть сверстники. Лучше всего знать не только окружение ребенка, но и родителей ребят, с которыми он дружит. По мнению Защиринской, родные обязаны знать, где и с кем находится их чадо.

«Конечно, родители могут упустить этот момент из-за того, что заняты огородом, либо много работают, а ребенок только и рад, что его подхватили и показывают ему разные интересные игры и задания», — объяснила психотравматолог.

Профессор также отметила, что некоторые родители даже не предполагают, что их ребенок может быть так внушаем. Родные знают его с определенной стороны, но не видят свое чадо в небезопасной подростковой среде, где человек раскрывается по-другому, меняется поведение и мировоззрение. При этом не все взрослые осознают, что жестокость и криминал часто встречаются среди несовершеннолетних.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском.