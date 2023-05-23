Минобороны показало видео с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе контртеррористической операции российские бойцы уничтожили более 70 украинских боевиков.

Видео с места ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах видны несколько уничтоженных единиц военной техники, в том числе бронированных автомобилей.

По данным военного ведомства, в ходе объявленной контртеррористической операции (КТО) войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения украинских войск, уничтожив более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Сейчас режим КТО в Белгородской области снят. Сообщается, что число пострадавших от действий украинских диверсантов увеличилось до 13 человек.

Вторжение боевиков на территорию России в Минобороны РФ объяснили тактикой киевского режима, который, потерпев поражение в Артемовске, перешел к терактам против мирного населения.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена контртеррористическая операция. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел региона, в результате которого пострадали несколько мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе новой ДРГ на территорию региона.