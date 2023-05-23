Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в украинском вопросе

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Лидеры двух стран провели встречу в Кремле и обсудили сотрудничество, торговые отношения и политику Запада.

Президент России Владимир Путин выразил слова благодарности лидеру Республики Сербской (РС) Милораду Додику за сохранение нейтралитета в украинском вопросе. Об этом глава РФ заявил 23 мая в Кремле на встрече между двумя политиками.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — сказал Путин.

Додик в свою очередь заявил, что решение начать СВО на Украине — это вынужденная мера. Республика Сербская не разделяет подходы западных стран по специальной военной операции. Додик отказался поддерживать санкции и идти на поводу у блока НАТО.

«От меня требовали принять решение о санкциях против РФ, а это бы значило бы что мы позже от западных партнеров были подвержены всем давлениям и санкциям, остановками проектов, все что сейчас остановлено, но мы решили, что просто непросто не будем частью этой истерики, которая создается», — подчеркнул президент РС.

Также политики обсудили торговые отношения. Владимир Путин отметил, что товарооборот между Россией и РС развиваются в положительном ключе.

«У нас за последний год рост товарооборота — он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая — [составил] 57 процентов. Эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять», — считает российский лидер.

Путин надеется, что Республика Сербская начнет сотрудничать с крупными российскими компаниями в разных направлениях. Глава государства отметил, что для этого есть соответствующие инструменты.

Ранее 5-tv.ru рассказал про то, что Песков подтвердил предстоящую встречу Путина и Лукашенко.