Су-27 подняли в воздух из-за бомбардировщиков ВВС США, летевших к границе РФ

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Российские силы не допустили нарушения воздушного пространства.

Су-27 подняли в воздух из-за летевших к границе РФ бомбардировщиков ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра управления обороной РФ.

Российские силы не допустили нарушения воздушного пространства. Инцидент произошел в небе над Балтийским морем.

В официальном заявлении отмечалось, что Су-27 был в составе дежурных истребителей по противовоздушной обороне сил Балтийского флота в момент, когда были замечены две цели. Российский экипаж квалифицировал объекты как американские стратегические бомбардировщики типа B-1B.

Российский истребитель сопроводил иностранные военные самолеты, после — вернулся на место базирования. Все маневры российских военных производились в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Су-27 подняли в воздух при приближении самолетов ВМС Франции и ФРГ к границе России.