«Мне нужно скинуть 20»: Бьянка нашла способ похудеть за неделю

Фото, видео: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev; Instagram* / biankarnb; 5-tv.ru

Знаменитость решила подготовится к лету. У нее есть семь дней и желание действовать.

Российская певица Бьянка заявила, что собирается похудеть за неделю. Чтобы добиться желаемого результата ей нужно избавиться от 20 килограммов. Своими планами на изменение фигуры она поделилась в беседе с 5-tv.ru во время вручения музыкальной премии телеканала RU.TV.

По словам исполнительницы, она серьезно взялась за подготовку к лету и проходит интенсивный курс похудения. Ко всему прочему, она пьет витамины и регулярно делает детокс-капельницы.

«Занимаюсь спортом, сижу на жесткой диете, а завтра я уезжаю в специальный лагерь для похудения. И там все такие как я — хотят похудеть и на это заточены. Целую неделю каждый день мы будем соблюдать жесткую дисциплину <…> Мне нужно скинуть 20 (килограммов — Прим. ред.)», — поделилась она.

Бьянка также рассказала, что отказалась от мяса и алкогольных напитков. Жирное и жареное ей заменила зелень и отварная куриная грудка, и на этом, как говорит артистка, ее «счастье заканчивается». Знаменитость добавила, что усердно занимается спортом, но особое предпочтение отдает кардио-нагрузкам — любит велосипеды.

Ранее 5-tv.ru писал, что диетолог о рисках для здоровья набирающей вес Бьянки.

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