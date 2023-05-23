Программировать себя на одиночество: что делать женщинам при отсутствии секса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gary Houlder; 5-tv.ru

Длительное воздержание может приводить к застойным явлениям в органах таза.

Длительное отсутствие секса в жизни женщины способно привести к психологическим и физиологическим проблемам. Об этом 5-tv.ru заявил сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По мнению специалиста, у человека, который ведет половую жизнь, как правило, хорошие коммуникативные навыки. Таким образом он прошел тест на то, что разбирается в людях и способен найти себе пару и поддерживать отношения.

Однако в современном мире далеко не у всех все так гладко. К сожалению, большая часть пар расходится, даже если партнерам казалось, что они встретили настоящую любовь.

«Что тут можно посоветовать? Я бы рекомендовал не ждать, а искать. Ведь, придя в лес по грибы, наивно полагать, что грибы сами придут в лукошко? Но для этого нужно сначала знать, кто тебе нужен. Например, при психотерапевтическом запросе на эту тему мы составляем аватар человека, кого ищем. Затем предполагаем, где он может встречаться. Работаем над своими чертами характера, ведь многие из нас не видят себя со стороны и могут вести себя не совсем конструктивно, сами того не полагая, а близкое окружение может побояться это сказать, боясь рассориться. Человек так и может жить годами, совершая вновь и вновь типичные ошибки. А человеку нужен честный, объективный аудит его личности и его поведения», — говорит эксперт.

Также он предупредил, что длительное воздержание от секса может приводить к застойным явлениям в органах таза и косвенно способствовать развитию гинекологических заболеваний.

«Тем не менее, если женщина „сбрасывает“ сексуальное возбуждение самостоятельно, и способна к оргастической разрядке, то в этом случае переживать за здоровье не стоит. Единственный нюанс — „монорежим“, по-хорошему, должен быть похож на ласки человека. Ведь многие дезадаптивные методы самостимуляции, например, с сексигрушками, сжатиями бедер или же специфическими водными процедурами могут создавать проблемы с оргазмом с дальнейшем, в парных сексуальных отношениях. И тогда в будущем может потребоваться помощь врача-сексолога», — отмечает сексолог.

Более того, стоит всегда помнить о вреде порнографии, искажающей сексуальные образы и, порой, создающей комплексы. Также не очень полезны излишне рафинированные и чрезмерно возвышенные фантазии. Ведь в этом случае можно поставить себе столь высокую планку, при которой любой человек «не потянет».

«Получается, с завышенным уровнем мы можем программировать себя на одиночество. Иногда это является, на самом деле, неосознаваемой защитой и избегающим поведением. Причинами могут быть, например, негармоничные отношения родителей или психотравмы прежних отношений», — заключил Кульгавчук.

Он напомнил, что опускать руки и ждать у моря погоды хоть в 40, хоть в 50, хоть 60 лет не стоит. Ведь «стерео» — всегда лучше, чем моно.

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