Любимое дело и семья: что стало со звездой фильма «Брат-2» Рэем Толером

Как сложилась жизнь актера Рэя Толера после съемок в фильме «Брат-2»

Фото: Кадр из к/ф «Брат-2», реж. Алексей Балабанов , 2000 г.

После того как актер сыграл в культовом российском фильме, его карьера пошла на спад.

Американский актер Рэй Толер, сыгравший роль дальнобойщика Бена Джонсона в «Брате-2», рассказал про съемки в культовом фильме.

Издание Sport24 отмечает, что на кастинг ему предложил пойти агент. Артист рассказывал, что он усердно готовился к пробам, но по итогу оказался один на один с режиссером фильма Алексеем Балабановым.

«Я думал, что он попросит меня прочитать сцену. А он сказал: „Расскажите мне какой-нибудь анекдот“. Я немного обалдел. В свое время я был стендапером, но когда тебя просят рассказать анекдот вот так спонтанно, то ничего и не вспомнишь! Я рассказал первое, что пришло в голову. По-моему, это был довольно непристойный анекдот про утку. Он очень смеялся», — вспоминал звезда.

Спустя сутки Толер, как уточняется, получил роль Бена Джонсона. Во время съемок ему было тяжело общаться с актером Сергеем Бодровым из-за того, что исполнитель роли Данилы Багрова плохо знал английский.

У Рэя были минимальные познания в русском языке, но этого было недостаточно, чтобы понимать друг друга. Но языковой барьер не помешал актерам сблизиться.

Им понадобилось полдня, чтобы начать понимать друг друга ментально. Они продолжали общение и после выхода фильма.

Рэй признавался, что хотел исполнить роль Бена так, чтобы передать зрителям мысль о том, что два человека могут строить отношения на взаимоуважении, несмотря на национальность и политические розни их стран.

Для съемок нужно было приобрести дорогой грузовик, но на помощь пришел дальнобойщик Тод. Мужчина сдал свой Peterbilt 379 в аренду и наблюдал за съемками.

Он доверил руль грузовика Рэю, который раньше никогда не водил подобную машину. После съемок в фильме «Брат-2» Толер постепенно завершил актерскую карьеру.

В 2009-м он последний раз появился на экранах в «Чикагских похоронах». Сейчас Толеру 73 года, артист живет в Чикаго с женой Синди.

Они в браке почти 50 лет, но на пенсию Рэй пока не собирается. У него есть любимое дело — создание декораций для театральных постановок.

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