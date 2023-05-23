Госдума приняла закон о признании российских загранпаспортов недействительными

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Проект предусматривает ряд положений, которые станут основаниями для обнуления документа.

Госдума приняла закон, который закрепляет перечень оснований для принятия российских загранпаспортов недействительными. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Таким образом, среди оснований, которые позволят признать документ недействительными, значатся: потеря загранпаспорта, прекращение российского гражданства, непригодное для использования состояние документа, его невозврат по окончании служебной командировки. Также загранпаспорт может быть признан недействительным после смерти его владельца.

Если паспорт был оформлен с помощью утраченного или похищенного бланка или в случае отсутствия, а также неполучения документа, он тоже может быть признан недействительным.

Последним принятым нижней палатой основанием для обнуления документа является непередача гражданином РФ паспорта на хранение в ответственную организацию или уполномоченный орган при наличии предусмотренного законом запрета на выезд из страны.

Закон также будет регулировать правила изъятия и предусматривать основания для проверки паспортов, которые имею признаки несоответствия оригинальный или действительным документам.

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