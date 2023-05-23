Лидера «Зверей» подозревают в дебоше в самарском баре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; ВКонтакте / ЧП ЖИЗНЬ ТОЛЬЯТТИ;5-tv.ru

Рок-звезда, предположительно, был нетрезв и сцепился с посетителем, который «неуважительно обращался» к нему. Концерт при этом никто не отменил.

Лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь (Роман Билык), предположительно, устроил дебош в одном из баров Самары. На появившихся в соцсетях кадрах виден агрессивный мужчина, которого пытаются удержать несколько человек.

Инцидент произошел в баре «8bit». По словам очевидцев, известный музыкант появился там уже в состоянии алкогольного опьянения. Словесная перепалка с одним из посетителей заведения переросла в стычку. Что стало причиной конфликта, пока достоверно не известно.

Издание Газета.ру со ссылкой на PR-менеджера группы «Звери» Максима Гну пишет, что конфликт в баре произошел по вине нескольких посетителей, которые требовали внимания артиста и «неуважительно обращались» к нему.

По словам представителя «Зверей», Билык отдыхал в баре с частью своей команды после заплыва на лодках по Волге. Компания посетителей начала настаивать на совместных фотографиях и общении со звездой. Вежливые отказы не действовали на гостей заведения, и это вызвало бурную реакцию Билыка. Чтобы избежать развития конфликта, спутники музыканта поспешили вывести его из бара и усадить в такси.

В свою очередь очевидцы ситуации рассказали изданию, что Билык, будучи нетрезвым, вел себя вызывающе, поругался с одним из посетителей и даже призывал его выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Также лидер «Зверей» якобы бросал в оппонента семечки, а затем и вовсе разбушевался — начал кричать матом и кидаться стульями.

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