Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Он хочет воспитывать детей от разных пассий, при этом каждая должна быть красивой и умной. О чем может говорить такое странное желание?

Желание певца Прохора Шаляпина иметь трех детей от разных женщин — распространенная биологически заданная картина. Об этом 5-tv.ru заявил психолог Андрей Зберовский.

К 40 годам Шаляпин понял, что «нагулялся», и захотел детей: двух мальчиков и девочку. Эксперт объяснил, о чем может говорить такое странное желание и как оно может повлиять на потомство артиста.

«Само по себе заявление никакой психологической аномалии не представляет. Многие об этом думают, не все говорят вслух, но это желание часто присутствует. Даже Шаляпин заявляет об этом», — отметил психолог.

При этом, по его мнению, не факт, что у музыканта все сложится именно так. Зберовский предположил, что Шаляпин может встретить подходящую женщину и родить с ней всех необходимых детей.

Однако певец считает, что потенциальные партнерши должны быть красивыми и умными. Лишь в этом случае он согласен на то, чтобы они были матерями его детей.

«Его запрос заводить детей от лучших, его понимание женщин, это стандартный мужской запрос. Не все могут себе это позволить», — объяснил специалист.

В целом, по словам Зберовского, в стране много таких мужчин, которые хотят двое-трое детей от разных женщин. Ничего страшного в этом явлении эксперт не видит.

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