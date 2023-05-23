«Шансов мало»: мог ли сгоревший заживо в Раменском мальчик остаться жив

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serhii Hudak; 5-tv.ru

Чаще всего в таких случаях человек начинает паниковать. Но есть ли исключительный рабочий план?

Неподготовленному человеку слишком сложно спастись при пожаре, шансов на выживание категорически мало. О том, как себя вести при пожаре и почему многие погибают на месте, рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru горный спасатель и преподаватель курса горных спасателей Денис Киселев.

Недавно в подмосковном Раменском было найдено обугленное тело мальчика, который заживо сгорел в сарае. По словам эксперта, сказать о том, мог ли он остаться жив, можно только в том случае, если знать, насколько далеко все зашло.

«При пожаре очень тяжело оценить ситуацию, потому что дым обычно заполняет помещение, очень быстро наступает отравление. Неопытный человек легко может потерять ориентирование или поддаться панике. Мы ведем себя как в привычном мире, а он уже изменился. Встаем, вскакиваем, делаем два вдоха, а дальше отравление и мы уже ничего сделать не можем и сразу теряем сознание», — говорит эксперт.

По словам Киселева, у мальчика вряд ли были шансы на спасение.

«Для того, чтобы спастись — нужно оказаться как можно ниже — лечь на пол, накрыть лицо мокрой тряпкой и ползти к выходу, который точно не заблокирован. Шансов очень мало, все очень серьезно», — заключил спасатель.

Жуткие кадры с места гибели в Раменском 11-летнего мальчика, сгоревшего заживо в сарае, появились в распоряжении 5-tv.ru еще 21 мая. На снимках видны обугленные кости скелета и внутренности тела ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мальчик погиб при пожаре в Раменском.