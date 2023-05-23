Внезапный ареал: черепахи атаковали садоводов на юге России

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Во всем, как это часто бывает, виноваты люди.

Огороды на юге России пожирают черепахи. Они массово захватывают территории, уничтожая растительность.

Причем, не только в своем обычном ареале обитания. Но и в совсем уж нетипичных для этих пресмыкающихся районах.

Как выяснилось, виноваты в этом люди, отпускающие на свободу надоевших питомцев. Но проблема в том, что эти животные способны существовать в среднем полвека и постоянно хотят есть. Корреспондент Анна Воропай в Международный день черепах выясняла, как бороться с этим нашествием.