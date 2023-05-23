Масштабно и продуктивно: как проходит форум России и Китая в Шанхае

Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

Михаил Мишустин рассказал Востоку, чем закончились попытки Запада ограничить Россию.

В эти минуты в Шанхае в разгаре масштабный российско-китайский форум. На него прибыла многочисленная делегация из Москвы с премьер-министром Михаилом Мишустиным во главе.

А еще в списке участников — руководители ведущих компаний двух стран. Россия предложила почти 80 проектов на 165 миллиардов долларов. Как идут переговоры — знает обозреватель Алексей Лазуренко.

Утро в Китае начинается не с кофе. В очереди на ПЦР-тест встречаются флагманы бизнеса и российские министры.

Поднебесная отказалась от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Но безопасность — прежде всего.

Это первая встреча после трехлетки, прогнувшей китайскую экономику. Прогнувшей, но не сломившей. Некоторые российские регионы даже и не заметили, что промышленный маховик Поднебесной как-то затормозил.

«Мы и наши партнеры из Китая к нам ездили — те проекты, которые были, все они реализуются. <…> Наши братья-китайцы тоже скучают по нам», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Московская делегация для такой беседы — более чем представительная. Во главе — премьер-министр. Рассказывает Востоку, чем закончились попытки Запада ограничить Россию.

«Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было — сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию. Ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло», — отметил Мишустин.

И в этом мы тоже похожи. Китай сам по себе всегда был под ударом санкционной политики Вашингтона. Теперь мир, который называет себя цивилизованным, грозит Пекину ограничениями еще и за сотрудничество с Россией.

Вот только мы для Китая сейчас — основной поставщик нефти, вторые на рынке угля. Насколько это важно, российской делегации показывают в научно-исследовательском институте нефтехимии Шанхая. Технологии, которые здесь разрабатывали десятилетиями, сегодня экспортируют в Россию.

Товарооборот между странами стремится к заданной Владимиром Путиным и Си Цзиньпином планке в 200 миллиардов долларов. Причем, на две трети расчет идет в национальных валютах.

Да и транспортные коридоры через Россию для Китая ключевые. Северный морской путь чего стоит.

Впрочем, не только логистика. Общий инвестиционный портфель — 80 крупных проектов, который стоит 165 миллиардов долларов. Разговор об этом продолжится завтра уже в Пекине.