Минобороны: Киев перешел к террористическим методам после поражения в Артемовске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе контртеррористической операции в Белгородской области были уничтожены более 70 украинских боевиков.

Киевский режим после поражения в Артемовске перешел к тактике террористических акций против мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на ежедневном брифинге.

«Двадцать второго мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска „Козинка“, а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации», — сказал он.

По словам Конашенкова, в ходе объявленной контртеррористической операции (КТО) войска Западного военного округа заблокировали и разгромили подразделения украинских войск, уничтожив более 70 террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки боевиков были отброшены на территорию Украины.

Накануне в Грайворонский район Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, для ликвидации которой была объявлена КТО. Атаке диверсантов предшествовал многочасовой артиллерийский обстрел территории региона, в результате которого пострадали восемь мирных граждан. Также из-за прилетов снарядов в ряде населенных пунктов были повреждены жилые дома и произошли пожары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили о необходимости продолжать спецоперацию после событий под Белгородом.