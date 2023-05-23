«Много работы предстоит»: Денис Пушилин прибыл в Артемовск

Пушилин: в Артемовске предстоит много работы по разминированию снарядов

Фото, видео: П/с главы ДНР Пушилина / ТАСС; ВКонтакте / pushilindenis; 5-tv.ru

Сейчас туда прибудут строители и работа пойдет полным ходом.

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отправился в Артемовск для того, чтобы оценить масштаб работы, которую там предстоит провести. Об этом она сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, строителям в этом городе придется хорошенько поработать.

«Здесь сейчас провели уже оценку. Предстоит много работы по разминированию снарядов. На примере Мариуполя, мы теперь прекрасно понимаем, что и как может делать Россия», — заявил Пушилин.

Он также обратил внимание, что все названия городов возвращаются к маю 2014 года, поэтому город называется Артемовск, как это было в СССР.

Бахмут — он же Артемовск — теперь город-призрак. Семь месяцев плотных боевых действий и привычка ВСУ делать огневые точки в квартирах многоэтажек превратили его в руины.

О полном освобождении Артемовская стало известно 20 мая. Информацию подтвердили в Минобороны РФ. Всего на освобождение города от украинских нацистов ушло 224 дня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские бойцы показали трофейные шевроны националистов и наемников в Артемовске.