На 64-м году жизни скончался звезда «Короля Лира» Александр Зайцев

Фото, видео: ВКонтакте / Рязанский театр драмы; 5-tv.ru

Причиной смерти заслуженного артиста назвали продолжительную и тяжелую болезнь.

На 64-м году жизни скончался актер Рязанского театра драмы Александр Зайцев. Руководитель пресс-службы театра Цыганкова Екатерина в беседе с 5-tv.ru подтвердила трагическую новость и рассказала, что послужило причиной смерти артиста.

По словам Цыганковой, Зайцев скончался в результате продолжительной болезни. Последние полгода он практически не мог ходить и лежал дома.

«У него начались проблемы со здоровьем за неделю до спектакля, но, несмотря на тяжелое состояние, он до последнего был на сцене. Только когда он фактически не смог стоять его прям со сцены увезли на скорой. Он с октября лежал дома и вчера от нас ушел», — рассказала она.

В пресс-службе добавили, что Зайцев обладал волевыми качествами и до последнего не покидал зрителя. Никто не знал, каким именно недугом страдал артист, но можно сказать точно — он был на сцене до последней капли своих возможностей.

Зайцев служил Рязанскому театру с 1980 года. Коллеги отметили, что он обладал исключительным талантом и обаянием, а его работы всегда оставались замечены на различных театральных фестивалях. В театре добавили, что Зайцев во многом являлся лицом их рязанской сцены.

Александр запомнился зрителю своей игрой в спектаклях «Король Лир» по Уильяму Шекспиру, «Бешеные деньги» по Александру Островскому и многим другим. За вклад в культурное наследие он был удостоен почетного звания заслуженного артиста России.

Также Зайцев играл в кино. Среди его известных работ фильмы «Почтальон», «Судьбы загадочное завтра» и другие.

Ранее 5-писал, что скончалась звезда «Гостьи из будущего» Мария Стерникова.