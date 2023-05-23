Зарезать ради мести: можно ли было вычислить план волгоградского школьника?

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

Подростка успели оттащить от девочки в последний момент. Почему его нельзя было остановить раньше, когда коварный план только зарождался?

Последний звонок в одной из школ Волгоградской области омрачила выходка подростка, который попытался перерезать горло своей однокласснице. Девочка, к счастью, осталась жива, но праздник прощания со школой точно запомнит надолго. Психиатр Василий Шуров в беседе с 5-tv.ru объяснил, возможно ли было вычислить планы школьника и предотвратить его нападение.

По словам эксперта, догадаться о коварных планах подростка по поведению или иным признакам крайне сложно. Он предложил вспомнить печально известные истории школьных стрелков, которые подходят к организации деяния крайне осторожно.

«Они это тщательно планируют, никогда не афишируют, и вычислить очень тяжело», — прокомментировал психиатр.

Шуров обратил внимание на то, что волгоградский школьник работал на публику — выбрал местом исполнения сцену. Скорее всего, он хотел лишь напугать подругу и добиться популярности.

«Если бы задача стояла убить и свести счеты, человек бы выбрал место без свидетелей», — подчеркнул собеседник.

Эксперт также рассказал, что действия молодого человек могли быть мотивированы некой «романтической историей». Он мог нарисовать себе картину запоминающегося расставания с девушкой и школой, но точнее установить причины поможет следствие и психологическая экспертиза.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео инцидента в школе Волгограда.