Страшная история: психиатр оценил поступок волгоградского школьника, желавшего зарезать девочку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Уровень агрессии среди подростков растет стремительно. Что так влияет на неокрепшую детскую психику?

Волгоградский школьник попытался перерезать горло своей однокласснице прямо во время последнего звонка. Психиатр Василий Шуров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, что могло подтолкнуть выпускника в столь агрессивному шагу.

По словам эксперта, подростковый период, в целом, отличается нестабильной психикой. Вполне возможно, что мальчик у себя в голове нарисовал некий план, однако о последствиях явно не подумал.

«Может, это какая-то романтическая история в голове — убить ее, убить себя. Школу закончили — расстаемся, больше не буду видеть эту девочку», — прокомментировал он.

Психиатр уточнил, что вариантов может быть много, правильные выводы можно будет сделать лишь после психологического исследования на предмет вменяемости, которое поможет установить, были ли у малолетнего злоумышленника личностные расстройства.

Шуров заключил, что жесткое поведение среди школьников продолжает расти, и вызвано это несколькими причинами. По его словам, общая напряженная обстановка и ослабление роли школы оказывают влияние на формирование личности. Кроме того, из СМИ и социальных сетей дети с малых лет могут наблюдать больше множество сцен насилия и трэш-контента. По оценкам эксперта, уровень агрессии растет, поэтому волгоградский случай не первый и, к сожалению не последний.

Ранее, писал 5-tv.ru, психотерапевт объяснила подростковую жестокость и агрессию.