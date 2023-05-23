Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Внуки Григорий и Иван гордятся своими русскими корнями и критикуют Берлин.

Советская и российская актриса Татьяна Васильева снялась в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслава Манучарова. В интервью она откровенно рассказала о любви внуков к Родине и неадекватной пропаганде ЛГБТ в Германии.

Полгода назад 12-летний внук знаменитости вернулся из Германии, где жил с матерью и братом. Мальчик захотел жить с отцом — старшим сыном Васильевой Филиппом, и по словам актирсы, скучал по России и мечтал вернуться. Решение покинуть Германию Гриша принял самостоятельно. Сейчас он уже полгода живет в Москве и учиться в одной из столичных школ с уклоном на немецкий язык.

«Они ненавидят Берлин, что Гриша, что Ваня. Только Москва. Я сама не люблю Берлин. Жуткий город, некрасивый», — говорит Татьяна Васильева.

Актриса рассказывает, что внук буквально расцвел в Москве, стал очень активным, учителя его постоянно хвалят за высокую успеваемость. Он бежит в школу, поднимает руку на уроках и с удовольствием поет российский гимн. Васильева признается, что несмотря на трудности с русским языком, Гришу в Берлин не заманишь.

По мнению актрисы, образование в Германии намного слабее. На уроках детям не преподают базовые знания. Например, там не учат стихотворения Гете и Гейне и не проходят дроби в математике. Поэтому сейчас мальчику приходится наверстывать упущенное, но самое главное, что он это делает с удовольствием.

Однако это неединственная проблема берлинских школ. Татьяна Васильева также шокирована активной пропагандой ЛГБТ. Например, в учебных заведениях туалет для мальчиков и девочек общий. Это сделано для того, чтобы дети, которые не определились с полом, чувствовали себя комфортно.

«Это конец света, это мракобесье. <> Это против человечества. Я не понимаю, откуда это взялось. Как это можно принять?», удивляется российская артистка.

Отвечая на вопрос интервьюера Вячеслава Манучарова о том, переживем ли мы такие изменения в обществе, Васильева заявила, что переживем.

«Переживем, конечно. Россия точно. Эти все пусть сгинут, а Россия все переживет!», — заключила актриса.

Сейчас оба старших внука Васильевой, хотят жить в России и гордятся тем, что они русские. После окончания берлинской гимназии, старший наследник Иван тоже переедет на Родину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Васильева планирует купить пятую квартиру внукам в Москве.