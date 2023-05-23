Появилось фото подростка, пытавшегося зарезать одноклассницу под Волгоградом

Фото: Алеев Егор / ТАСС

Молодой человек никак не комментирует свои действия.

Появилась фотография подростка из Волгоградской области, который попытался перерезать горло своей однокласснице. Эксклюзивный снимок появился в распоряжении 5-tv.ru.

Молодой человек не смог объяснить мотивы своего поступка. Отмечается, что своим поведением школьник никак не выдавал намерений.

5-tv.ru

Пострадавшая уже находится дома. На ее шее медики зафиксировали небольшую резаную рану. Жизни девушки ничто не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.

«Отгоняли всех»: назван предполагаемый виновный в сожжении мальчика в Раменском

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Алтае мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери. По словам источника, мать пошла в баню со своим старшим сыном от другого мужчины. Зашедший затем отчим надругался над мальчиком.