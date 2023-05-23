На Эльбрусе пропала группа туристов из Белоруссии

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Компания из шести человек заранее не регистрировала свой поход. Что с ними случилось?

Группа туристов из Белоруссии пропала при восхождении на Эльбрус. По информации ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской республике.

В службу спасения утром 23 мая поступило сообщение о пропаже группы туристов из шести человек. В подразделениях МЧС они зарегистрированы не были. На поиски пропавших отправились спасатели. К поискам могут подключить вертолет.

На Эльбрусе в начале марта обнаружили тело мужчины из Тулы. Он отправился покорять вершину без специального снаряжения и экипировки. При этом у подножия горы его видели другие туристы. Мужчина смог подняться на высоту пяти тысячи метров. Там позже и обнаружили его тело.

В апреле двое туристов сорвались со скалы во время турпохода в Краснодарском крае. К счастью, 16-летнего подростка и его маму удалось спасти. Женщина ударилась головой, а юноша травмировал ногу. Они также заранее не регистрировали свой поход.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внедорожник с туристами упал в озеро Гижгит в Приэльбрусье.