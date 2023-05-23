Зачем ты это сделал? Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку

Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

Молодого человека ждет психиатрическая экспертиза.

На линейке в честь последнего звонка школьник из Волгоградской области попытался перерезать горло своей однокласснице. Подробности резонансного инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

По имеющейся информации, школьник отказывается объяснять мотивы своих действий. Подростка отправят на психиатрическую экспертизу. По словам очевидцев, знакомых с ситуацией, ничего не предвещало беды.

5-tv.ru

Пострадавшая девушка находится дома. Врачи зафиксировали на шее неглубокую рану, однако ее жизни ничего не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда школьник на линейке попытался перерезать горло девушке.