Зачем ты это сделал? Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку
Как школьник из Волгоградской области объяснил попытку зарезать девушку
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
Молодого человека ждет психиатрическая экспертиза.
На линейке в честь последнего звонка школьник из Волгоградской области попытался перерезать горло своей однокласснице. Подробности резонансного инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
По имеющейся информации, школьник отказывается объяснять мотивы своих действий. Подростка отправят на психиатрическую экспертизу. По словам очевидцев, знакомых с ситуацией, ничего не предвещало беды.
Пострадавшая девушка находится дома. Врачи зафиксировали на шее неглубокую рану, однако ее жизни ничего не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента, когда школьник на линейке попытался перерезать горло девушке.