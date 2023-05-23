Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

Фото: МТУ Ространснадзора по УФО

При тушении пожара судно потеряло плавучесть и село корпусом на грунт.

На прогулочном теплоходе в Ханты-Мансийске произошел пожар. Об этом сообщает межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Уральскому федеральному округу.

Возгорание произошло на судне «РТ-3772» на реке Обь, недалеко от поселка Зенкова.

«Один человек погиб, пятеро пострадали — все они доставлены в местную больницу с ожогами разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что при тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Началась проверка, выясняются причины пожара и затопления теплохода.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Ленобласти и Воронеже потушили крупные пожары на складах.