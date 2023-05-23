В окрестностях Луганска перестал работать интернет

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Из-за перебоев в работе сети жители не могут производить некоторые денежные манипуляции.

Жители Луганска и его окрестностей не могут выйти в интернет. Об этом агентство ТАСС сообщило со ссылкой на министерство связи ЛНР. Уточняется, что из-за перебоев в работе сети не функционируют банкоматы.

Перебои в работе интернета в городе и близлежащих населенных пунктах начались ночью 23 мая. В министерстве сообщили, что сотрудники выполняют все необходимые мероприятия для установления причин случившегося и устранения неполадков.

Ранее, 13 мая, врио главы республики Леонид Пасечник обратился к местным жителям и сообщил им о решении приостановить работу мобильного интернета. Решение властей, как он объяснил, было мотивировано участившимися атаками украинских нацистов на территории ЛНР. Пасечник призвал граждан отнестись с понимаем к принимаемым мерам.

Ранее 5-tv.ru писал, что город Токмак обесточен из-за обстрела ВСУ.