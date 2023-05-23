Это не причина? Мог ли Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Instagram* / lev_averbakh_coris; 5-tv.ru

Предварительно, на борту самолета у чиновника мог случиться припадок. Был ли шанс его спасти?

Причиной трагедии в семье певицы Дианы Гурцкая могла стать серьезная болезнь ее супруга замминистра науки и высшего образования Петра Кучеренко. Оказалось, что у мужчины в самолете мог случиться припадок эпилепсии. О том, что могло послужить приступу и можно ли от него умереть, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал генеральный директор частной скорой помощи КОРИС Лев Авербах.

По его словам, просто так такой припадок у человека произойти не может — ему должны были заранее поставить диагноз.

«Смерть в самолете — довольно распространенная история, но чаще всего это происходит из-за тромбоэмболии. У него (Кучеренко — Прим. ред) могли быть какие-то предпосылки к этому делу. Перелет из Кубы до Минеральных вод, как раз, часов 12, наверное. За это время, если очень долго сидишь, может оторваться тромб», — говорит эксперт.

Эпилепсия, добавил врач, психиатрическое заболевание, которое также может быть связано с алкоголизмом. Алкоголь категорически противопоказан при таком диагнозе.

«Все это можно выявить, но при наличии жалоб. То есть, нужно понимать, чем Кучеренко страдал. Как правило, это немотивированные головные боли, тошнота и повышенное давление. Если он на протяжении какого-то времени он жаловался на все это, то уже можно заподозрить какие-то очаги. Но 70-80% смерти в самолете — это или разрыв аневризмы или тромб», — добавил Авербах.

Также он рассказал о том, что приступ эпилепсии, сам по себе, не несет угрозу жизни.

«Если только большой приступ и возникает рвота, тут важно повернуть голову набок. А так, при судорогах просто нужно подержать человека и спустя какое-то время все пройдет. Потом человек очнется и никакой угрозы уже не будет», — говорит эксперт.

Бывает и так, что рядом никого нет — вот тогда возникает реальная опасность для человека. Например, упасть и разбить голову. Однако здесь травмы будут не от приступа, а от его последствий.

«Но сейчас это редкость — люди, как правило, стоят на учете и принимают таблетки. У всех, кто страдает от этой болезни — у них есть предвестники приступа. Они знают после чего у них после начнется приступ: слышат какие-то шумы, запахи чувствуют. Естественно, если приступ в первый раз, то вряд смогут обнаружить признаки», — заключил врач.

До этого многие СМИ писали о том, что у Кучернко был сердечные приступ, однако позже стало известно о возможном заболевании, которое характеризуется повторными спонтанными приступами нарушений двигательных, чувствительных, мыслительных или психических функций. В медицине это называют эпилептическими припадками.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался мужчина, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, медики сделали все, что смогли, но спасти его не удалось. Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С супругой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Пара вместе воспитывала единственного сына.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как что случилось на борту самолета с Кучеренко.

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