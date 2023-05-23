Грузовик протаранил ворота рядом с Белым домом в США

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Возможно, водитель мог сделать это умышленно. Но каков мотив?

В США неизвестный протаранил ворота на территории Белого дома. Как сообщает газета The Washington Post, лихача удалось задержать, но его мотивы пока остаются не ясны.

Пострадавших в результате инцидента нет, поблизости в момент столкновения людей не находилось. В публикации сказано, что в машине у водителя нашли флаг с изображением свастики. Несмотря на это, грузовик признали безопасным. Однако водителю будут предъявлены обвинения.

«Согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет», — сообщили в Секретной службе США.

После инцидента из отеля на ближайшей территории эвакуировали людей по приказу Секретной службы США. В Белом доме произошедшее никак не прокомментировали.

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