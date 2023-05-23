Вышло из-под контроля: как ДТП в Уэльсе привело к беспорядкам
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Авария в Уэльсе привела к беспорядкам
Фото, видео: www.globallookpress.com / Alberto Pezzali; 5-tv.ru
Виновник аварии мог принадлежать к банде радикалов.
Масштабные беспорядки вспыхнули в столице британского Уэльса. Протестующие перевернули и подожгли несколько автомобилей.
В образовавшиеся костры они кидали мебель и мусорные баки. Чтобы утихомирить толпу, прибыли силовики, но там они столкнулись с ожесточенным сопротивлением.
О пострадавших пока не сообщается. По предварительным данным, погромы начались после автомобильной аварии.
Полиция приехала на место происшествия и задержала виновника ДТП, который мог принадлежать к банде радикалов. После этого ситуация полностью вышла из-под контроля.