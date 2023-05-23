«Нужно сматывать»: корреспондент рассказал про обстановку в Грайвороне

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

На территории округа до сих пор работают беспилотники ВСУ.

Сейчас в городе Грайворон Белгородской области обстановка все еще довольно напряженная. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, по дорогам разбросана резина. Возможно, таким образом, Вооруженные силы Украины что-то помечают.

«Судя по звуку, „Грады“ легли. Свет везде погашен. Специально это сделано, потому что до сих пор работают беспилотники ВСУ. Как нам рассказали бойцы на посту, нужно отсюда уже сматывать, что мы сейчас и будем делать», — рассказал военный корреспондент.

До этого белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о многочасовом обстреле с украинской стороны Грайворонского округа 22 мая. Осколок одной из ракет угодил на территорию придомового участка в населенном пункте Антоновка. Другой снаряд повредил три частных дома и вызвал пожар в селе Козинка. В районе села Гора-Подол в результате обстрела загорелся склад сена.

Также губернатор сообщил о проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы противника. Ликвидацией диверсантов занимаются Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как число раненых при атаке диверсантов в Белгородской области увеличилось до восьми.