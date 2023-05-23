Стали терять сознание: что привело к трагедии с рабочими в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев ; 5-tv.ru

Одна из версий происшествия — скопление угарного газа.

Следователи выясняют причины гибели рабочих в подмосковных Мытищах.

Сотрудники управляющей компании чистили коллектор. И, предположительно, отравились угарным газом, который скопился под землей.

Четверо мужчин один за другим стали терять сознание. Очевидцы вызвали скорую, но врачи не смогли ничем помочь.

Уже установлено, что коммунальщики работали без необходимых средств защиты. И именно нарушение техники безопасности могло привести к трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что четыре человека погибли в Кемеровской области из-за отравления угарным газом.