Наивысшая опасность: лесные пожары охватили Курганскую область

Фото, видео: www.globallookpress.com / Денис Бочаров; 5-tv.ru

Огонь уничтожил пять тысяч домов.

Сразу в нескольких районах Курганской области объявлена наивысшая пожарная опасность.

Там установилась жара до 30 градусов, дождей не будет, зато дует сильный ветер. И любая искра рискует вновь превратить леса в пылающие факелы.

Только за день пожарные ликвидировали десять очагов, которые угрожали населенным пунктам. Местные жители еще не пришли в себя после масштабных пожаров, которые охватили Курганскую область с начала мая. Огонь уничтожил пять тысяч домов.

По последним данным, погибли 22 человека. В основном, это пенсионеры, которые просто не смогли вовремя эвакуироваться.

Чтобы трагедия не повторилась, губернатор призвал жителей в ближайшие дни быть максимально осторожными.