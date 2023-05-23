Курс будет продолжен: Мишустин выступил на бизнес-форуме в Шанхае

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Глава кабмина отметил, что многие экономические проблемы уже удалось преодолеть.

Премьер-министр России прилетел в Китай, где встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и другими руководителями Поднебесной.

Но сначала Михаил Мишустин выступил на большом бизнес-форуме в Шанхае. Он напомнил о беспрецедентном санкционном давлении, которому подверглась Россия со стороны Запада. Но отметил, что многие экономические проблемы уже удалось преодолеть.

«Ничего из того, о чем мечтали недоброжелатели, не произошло, мы не только выстояли, но продолжаем поступательное развитие. Уверен, что углубление российско китайского взаимодействия и наращивание кооперации окажет влияние на укрепление экономик обеих наших стран», — сказал политик.

Мишустин подчеркнул, что Пекин уже больше десяти лет является основным торговым партнером России. А в аналогичном китайском списке наша страна в этом году поднялась с десятого на седьмое место.

Не менее важно и то, что с каждым месяцем снижается зависимость от доллара в двусторонней торговле. Если в 2021 году в национальных валютах производилась только четверть расчетов, сейчас — уже две трети, и этот курс будет продолжен.