Ход действий не изменит: в США высказались о поставках F-16 на Украину

Фото, видео: Reuters / Thaier Al-Sudani; 5-tv.ru

Бить с помощью истребителей по целям внутри России в Вашингтоне запретили.

Поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США. Об этом заявили в Госдепе.

При этом там добавили, что не поощряют удары с помощью этих самолетов по целям внутри России. Ответственность же за подобные действия, если такое все же случится, будет нести лишь Украина.

В свою очередь глава Военно-воздушных сил США сообщил, что передача самолетов займет в лучшем случае несколько месяцев и кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для того чтобы подготовить украинских военных к управлению западной военной авиационной техникой, вроде американских истребителей F-16, необходимо потратить несколько лет обучения.