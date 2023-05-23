Умер спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский

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Ему было 76 лет.

В Омской области в возрасте 76 лет скончался бессменный председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский. О его гибели сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал глава региона.

Владимир Варнавский родился в 1947 году в Омске. С 1944 года являлся советским и российским государственным, политическим деятелем, бессменным председателем законодательного собрания Омской области.

Причина смерти не уточняется.

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