«Бесплатные» услуги: как салон красоты в Москве загонял клиентов в кабалу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Директор салона тщательно скрывается от правосудия.

Столичные следователи выясняют обстоятельства масштабной финансовой авантюры. Предприимчивая женщина открыла частную клинику, куда заманивала клиентов бесплатными омолаживющими процедурами.

Как только пациент попадался на удочку, под благовидными предлогами ему навязвали кабальные кредиты. Жертвами мошенницы стали десятки москвичей. Но это не помешало ей избежать наказания и даже открыть новый бизнес. Корреспондент Мария Шацкова выяснила, как такое возможно.

«Меня пригласили в медицинский косметологический центр „Эдем клиник“ на бесплатную подарочную процедуру», — говорит пострадавшая Юлия Королева.

Именно с этих слов и начинается рассказ каждого клиента, пострадавшего от недобросовестного персонала частной клиники в самом центре столицы. «Дорогие в других клиниках услуги, но бесплатные в нашей» — под таким девизом администраторы и заманивали в свой салон наивных пациентов.

Дальше — банальная история. Рассказывают, что помогут в 50 выглядеть на 20. За медицинский «эликсир молодости» выставляют огромный счет и навязывают кредит.

Квалифицированную помощь со стороны врачей никто толком так и не получил. Результатом помощи стали кредиты, которые навязали для оплаты якобы необходимых услуг, и потраченные нервы. Сейчас на месте не осталось вывески, двери заперты, а на телефон никто не отвечает. Генеральный директор медицинского центра — Евгения Вильясанте.

По словам бывших подчиненных, обманывала не только пациентов, но и своих же сотрудников.

«Мы не получили зарплату, кто-то был официально трудоустроен, получали свое копье и надеялись, что получат остатки», — пояснил бывший сотрудник центра Рамиль Гаранизаде.

Уже несколько месяцев и сотрудники, и клиенты пытаются связаться с бизнес-леди, но безрезультатно — девушка скрывается даже от собственных родственников. И, как оказалось, неспроста.

«Она подставила уже всю семью, мне надоели кредиторы, они выбивали дверь», — жалуется ее сестра Людмила.

Все наши попытки связаться с женщиной оказались тщетны. Отвечать на вопросы журналистов она отказалась. Впрочем, спустя несколько дней сама вышла на связь. Но почему-то позвонила под видом другого человека. Представилась бывшей сотрудницей салона.

Когда мы приехали по указанному адресу, выяснилось, что там работают бывшие сотрудники Евгении Вильясанте. Они прослушали запись разговора с женщиной и по голосу узнали своего работодателя. Рассказали, что уже написали заявление о мошеннических действиях с ее стороны. И подсказали новый адрес предпринимательницы. Она открыла салон под новой вывеской.

Увидев нашу съемочную группу, сотрудники заперлись в кабинетах. Некоторые и вовсе предприняли попытку сбежать через окно.

Сама же владелица салона в этот день на работу не явилась. Ее мы застали дома. Пострадавшие уже написали заявления в полицию.

«Данные действия являются мошенническими, данное деяние попадает под статью о мошенничестве, обман с злоупотреблением доверия», — пояснил юрист Владислав Воденеев.

С каждым днем число заявлений от обманутых клиентов салон красоты растет. Есть и те, кто уже обратился в суд с гражданским иском и выиграл.

Правда, когда удастся получить свои деньги назад, неизвестно. Евгения даже сменила адрес, чтобы ее не нашли приставы.