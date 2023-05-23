Продолжаем дело деда: что добровольцы говорят о службе по контракту

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Процедуру проверок и оформления документов для удобства максимально упростили.

Сотни добровольцев по всей стране приходят на пункты отбора на службу по контракту. Большинство из них объясняет свое решение нежеланием быть в стороне от происходящих в стране событий. Любовь к родине и желание помочь товарищам на передовой — вот основные аргументы тех, кто подписывает контракт с армией. Корреспондент Кирилл Солодков встретился с теми, кто решил посвятить себя военному делу.

Боевая работа с напарником под присмотром опытного инструктора. Эти бойцы подписали контракт с Минобороны всего несколько дней назад. Сегодня — в полной экипировке и с современным оружием — уже оттачивают навыки ближнего боя и захвата опорных пунктов противника.

Преподаватели — боевые офицеры, прямо из зоны спецоперации. Учат не по учебникам. Все тренировки максимально приближены к реальности.

«Каждое новое правило, которое мы сейчас изучали, это написано по сути чьей-то кровью. Чтобы как можно меньше наших ребят там пострадало, и как можно больше и лучше мы выполнили поставленных боевых задач», — сказал командир батальона с позывным «Баркас».

По всей стране в пунктах отбора на службу по контракту — настоящий ажиотаж. Освоить элитную профессию военного с нуля или освежить забытые навыки торопятся тысячи добровольцев.

«Нам нужна наша Родина, вот — за Родину… Нельзя оставаться равнодушным, надо быть всем вместе», — отметил кандидат на службу по контракту Игорь Игнатьев (имя изменено).

Только в этом центре в Екатеринбурге ежедневно принимают до 50 человек. Решение подписать контракт Александр принимал вместе с семьей. Родные поддержали, на передовой уже ждут друзья.

«Я давно решил, просто были неопределенные сложности, поэтому не брали, сейчас все сложности решились… Ну я в танковые прошусь, а там уж дальше посмотрим», — поделился кандидат на службу по контракту Алексей Кирьянов (имя изменено).

Процедуру проверок и оформления документов — для удобства — максимально упростили. Пункты отбора теперь функционируют по принципу одного окна.

«Сейчас не нужно ездить никуда по городу, сдавать какие-то дополнительные анализы в лечебных учреждениях, все можно пройти именно здесь. <…> Действительно, народу стало намного больше, которые изъявили желание поступить на контракт», — объяснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Екатеринбурга Виктор Валенцов.

Для тех, кто не смог добраться до Екатеринбурга, предусмотрены мобильные пункты отбора: вот такие микроавтобусы курсируют по отдаленным городам и поселкам без выходных. С их помощью в ряды вооруженных сил уже удалось привлечь около 200 человек.

Немалую роль, конечно, играют и социальные гарантии: единовременная выплата — почти 200 тысяч рублей, ежемесячное довольствие — от 204. А еще — многочисленные льготы не только для самого участника спецоперации, но и всех членов его семьи.

Полный список доступен на сайте службапоконтракту.рф. Но для большинства добровольцев решающим аргументом стало совсем не это.

«Настроение в целом боевое, потому что идем за правое дело, продолжаем дело деда. К этому решению шел давно, осознанно, это не спонтанное решение, это осознанный выбор», — сказал военнослужащий-контрактник Илья Исаев (имя изменено).

У Ильи, как и многих других добровольцев из Липецкой области, до сих пор не было опыта службы в горячих точках. Курс подготовки прошли в ускоренном режиме. Из контрактников в регионе сформировали целый артиллерийских дивизион.

И на этой работе, как и на любой другой, предусмотрен отпуск. Домой в Белгород Виктор приехал на две недели. Первым делом — конечно, к маме.

За плечами — патриотический клуб и парашютный спорт. Физическая и моральная подготовка. После срочной службы — остался на контракт.

Вступить в ряды вооруженных сил могут желающие в возрасте от 18 до 65 лет. Контракт заключают на один или три года, либо — на пять лет. Категория годности не так важна, подходящая специальность найдется для каждого.