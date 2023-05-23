США на пороге катастрофы: чем грозит дефолт

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Со дня на день у правительства могут кончиться деньги, чтобы рассчитываться по обязательствам.

Америка на пороге экономической катастрофы. Со дня на день у правительства могут кончиться деньги, чтобы рассчитываться по обязательствам. Оттянуть финансовый крах позволит увеличение потолка госдолга. Для этого Байдену нужно одобрение Конгресса. Но республиканцы не спешат идти навстречу самоуверенному президенту-демократу. Александр Якименко выяснял, чем может кончиться противостояние.

Биржевые брокеры старательно вымучивают из себя улыбки — на церемонии закрытия очередного торгового дня в Нью-Йорке. Но атмосфера на торгах — отнюдь не праздничная. Биржи замерли в ожидании, чем закончится новый раунд переговоров между президентом США и главой Палаты представителей.

Инвесторы находятся в режиме ожидания. Активность упала почти до нуля, все внимание приковано к переговорам о потолке госдолга. Ждут решения, а его все нет и нет.

Американский банк Goldman Sachs заявил, что США могут объявить технический дефолт уже 8 или 9 июня. По прогнозам минфина это случится вообще первого числа. Именно тогда у правительства могут кончиться деньги, и оно не сможет рассчитываться по своим обязательствам. Занять еще мешает потолок госдолга. Его уже фактически достигли, но и поднять потолок не могут — республиканцы против.

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